Alba, alla festa Avis per i 75 anni consegnati due "Oscar della generosità" a Enrica Barberis e Pierluigi Binello [FOTO]

Un compleanno festeggiato in allegria e con tante persone, membri di una stessa famiglia: la festa dell'Avis di Alba, organizzata per celebrare i 75 anni del sodalizio, è stata un successo nella sua semplicità e partecipazione. Il momento clou è stato la premiazione dei soci benemeriti, con la consegna di due Oscar della Generosità a Enrica Barberis e Pierluigi Binello, rispettivamente capogruppo di Cortemilia e Corneliano, per il loro impegno e per la dedizione nei confronti dell'associazione.

La giornata si è articolata in diversi momenti: la Santa Messa nel Duomo, la sfilata con l'accompagnamento della banda della Città di Alba, una tappa al monumento del donatore e il pranzo insieme presso il castello di Novello.

Molto soddisfatto il presidente Gianluca Adriano: "È stata una bellissima giornata partecipata da tutti, a partire dai nostri vertici regionali, provinciali e comunali, sia politici che avisini, che ci hanno onorato della loro vicinanza, chi in presenza, chi con un caloroso saluto telefonico e vocale. Un ringraziamento speciale ai donatori, giovani e meno giovani, i miei eroi mascherati, che donano con il sorriso, sopportando tutta la burocrazia e le imposizioni. Chiedo loro di supportare me e i miei successori per raggiungere sempre più alti traguardi, aumentando le donazioni".