Inaugura a Racconigi la mostra fotografica “Ricordati di non dimenticare” Nuto Revelli una vita per immagini

L’A.N.P.I. – sezione di Racconigi - organizza, in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli, la Città di Racconigi e Progetto Cantoregi, l’esposizione della mostra fotografica dal titolo “Ricordati di non dimenticare” - Nuto Revelli una vita per immagini – a cura di Paola Agosti e Alessandra Demichelis.

La mostra fotografica è stata realizzata dalla Fondazione Nuto Revelli e dall’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo in occasione del centenario della nascita di Nuto Revelli.

La stessa si terrà presso la Chiesa di Santa Croce, sita in Racconigi, Via Morosini e potrà essere visitata nel periodo da venerdì 10 a domenica 19 maggio 2024 nei seguenti orari:

lunedì – venerdì: dalle ore 17,00 alle ore 19,00;

sabato e domenica: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00;

al mattino: dalle scuole o gruppi organizzati previa prenotazione al numero 366 4246356 ( Pierfranco Occelli – Presidente A.N.P,I, Racconigi).

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 9 maggio 2024 alle ore 20,45 presso il Salone SOMS, sito a Racconigi, Via Costa n. 23. Alla stessa interverranno: l’A.N.P.I. – sezione di Racconigi, Marco Revelli, Giulia Ferraris (Fondazione Nuto Revelli) e Alexandre Manirakiza, alunno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arimondi Eula” di Racconigi e autore del fumetto “Mimì un giovane ed un eroe” mentre l’Istituto storico della Resistenza di Cuneo curerà la contestualizzazione storica.