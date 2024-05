Come ogni anno a Racconigi è in programma la cerimonia di premiazione per l’assegnazione delle borse di studio della Fondazione Clerici, per l’anno scolastico 2023/2024. Il progetto ha l’obiettivo di incentivare la frequenza scolastica e premiare gli alunni meritevoli.

Appuntamento sabato 18 maggio, alle ore 11, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Sarà presente alla cerimonia il consigliere comunale e presidente della Fondazione Clerici Domenico Annibale.