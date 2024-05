Ospitare una tappa del Giro d'Italia, a maggior ragione un arrivo come nel caso della Novara-Fossano, è sempre una grande occasione per il territorio in termini di visibilità e ricadute turistiche.

Un concetto chiaro e condiviso, ribadito al nostro microfono dal senatore Giorgio Bergesio, dal sindaco di Fossano Dario Tallone e dal referente della RCS Sport per la provincia di Cuneo Sergio Trossarello.

