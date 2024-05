Giro d'Italia, Tim Merlier primo all'arrivo sul traguardo di Fossano [FOTOGALLERY]

Si è conclusa da pochi secondi con la vittoria del corridore belga Tim Merlier, primo a tagliare il traguardo di viale Regina Elena a Fossano, la terza tappa del Giro d’Italia 2024. La corsa era partita 3 ore e 54 minuti prima da Novara. Intorno alle 16 l’ingresso nella nostra provincia dopo passaggi in quelle di Vercelli, Alessandria e Asti, per un percorso prevalentemente pianeggiante e una media di circa 46 km orari.

Dopo il suo ingresso in Granda a Canove di Govone, il gruppo aveva recuperato il suo svantaggio sulla compagine di 26 fuggitivi che aveva cercato l’allungo all’altezza di Masio, nell’Alessandrino, proseguendo poi lungo la Statale 231 e la Provinciale 7 attraverso i territori di Castagnito, Guarene, Santa Vittoria d’Alba, Pollenzo di Bra, Cherasco (sprint intermedio appannaggio di Swift, mentre Pogacar con una mini volata è secondo e guadagna 2" in classifica generale) e Salmour.

Nella città dell’Acaja l’appassionante sfida ingaggiata tra Pogacar – che finirà la tappa conservando la maglia rosa – e Thomas, poi ripresi, e l’arrivo in volta con la vittoria di Merlier, giunto al termine di un’incollatura davanti a Jonathan Milan, quest’ultimo tra i protagonisti della tappa, tra gli applausi del numeroso pubblico di appassionati sempre in prima fila per seguire una frazione accompagnata dalle dirette di Rai ed Eurosport e che, sfortunatamente, sulla televisione pubblica ha dovuto fare a meno del commento in diretta a causa dello sciopero dei giornalisti Rai.

A seguire la classifica finale della tappa.

1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 3:54:35

2 MILAN Jonathan Lidl – Trek 0:00

3 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty 0:00

4 BIERMANS Jenthe Arkéa – B&B Hotels 0:00

5 ANDRESEN Tobias Lund Team dsm-firmenich PostNL 0:00

6 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 0:00

7 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 0:00

8 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis 0:00

9 GAVIRIA Fernando Movistar Team 0:00

10 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team 0:00