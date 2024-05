Racconigi Cycling Team: doppia importante top ten a Bolzano con Rabbia e Sgrisleri

Doppia importante ‘top ten’ per il Racconigi Cycling Team nella prima edizione del “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Coppa Fercam”, gara open organizzata dall’A.C.D. Adriana nel cuore della città di Bolzano.

La cuneese di Savigliano Asia Rabbia, già finita ai piedi del podio nelle gare di Nonantola (MO) e di Cappella di Scorzè (VE), ha colto la decima piazza nella graduatoria riservata alla categoria elite, mentre la junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata sulle strade di Ponte a Egola di San Miniato (PI), ha conquistato l’ottava posizione nella graduatoria generale riservata alla sua categoria.

Le 136 atlete in gara si sono date battaglia per 82,8 chilometri, totalmente pianeggianti, spalmati sulle strade di un circuito cittadino, lungo 3600 metri e ripetuto per 23 volte.

I vari tentativi di fuga sono stati ben controllati dal gruppo, che si è presentato compatto sul vialone d’arrivo per giocarsi in volata il successo finale. Successo andato alla possente sprinter bielorussa Hanna Tserakh (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo), con le due portacolori della formazione del team manager Claudio Vassallo brave a giocarsi le posizioni d’avanguardia dell’ordine d’arrivo.

ORDINE D’ARRIVO ELITE “TROFEO FONDAZIONE MARIO GOTTARDINI - TROFEO FERCAM” A BOLZANO:

1) Tserakh Hanna (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) Km 82,8 in 1h58'59" alla media di 41,754 Km/h

2) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria)

3) Bariani Giorgia (Top Girls-Fassa Bortolo)

4) Tamez Escamilla (AR Monex Pro Cycling Team)

5) Pavesi Marta (Top Girls-Fassa Bortolo)

6) Crestanello Lara (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo)

7) Sklyarova Yelizaveta (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo)

8) Tottolo Elisa (Aromitalia 3T Vaiano)

9) Vallotto Giulia (Team Mendelspeck Ge-Man)

10) Rabbia Asia (Racconigi Cycling Team)

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR “TROFEO FONDAZIONE MARIO GOTTARDINI - TROFEO FERCAM” A BOLZANO:

1) Iaccarino Virginia (Biesse-Carrera)

2) Bianchi Erja Giulia (Biesse-Carrera)

3) Sgaravato Asia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

4) Deotto Eleonora (Breganze Millenium)

5) Cenci Matilde (UC Conscio Pedale del Sile)

6) Dalbosco Lara (Petrucci Gauss Cycling Team)

7) Zambelli Giulia (CC Canturino 1902 ASD)

8) Sgrisleri Alessia (Racconigi Cycling Team)

9) Limonta Giulia (Petrucci Gauss Cycling Team)

10) Comacchio Claudia (UC Conscio Pedale del Sile)