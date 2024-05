A Vicoforte la premiazione del concorso i poesia nelle lingue originarie del Piemonte e della Valle d’Aosta

A Vicoforte, domenica 19 maggio, torna premiazione del concorso di poesia nelle lingue originarie del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Un'iniziativa letteraria che affonda le radici nel 1967 e che, nata a Mondovì per iniziativa del Circolo Stampa Monregalese, fu a lungo curata dalla associazione “Amici di piazza”, quindi si trasferì in vari comuni monregalesi, fino ad approdare alla Confraternita dei Battuti di Vicoforte.

I poeti di varie località piemontesi e valdostane saranno ricevuti dall’Amministrazione comunale alle ore 10 e presenteranno le migliori liriche in piemontese, provenzale (compreso il Kyé), franco-provenzale, walser, varianti novaresi e liguri raccolte, come ogni anno, in un apposito volumetto. Partecipano, oltre a poeti di grande caratura quali Rollone del vercellese, Goria torinese, Balossino novarese, Revelli Tomatis cuneese, Bellino vicese, Bonino Priola piozzese, Bacher di Macugnaga, Ravizza astigiano, anche un gruppo di alunni del carrucese con una gustosa proposta di Haiku. Nel pomeriggio i poeti saranno guidati, dagli Amici dell’Arte, alla visita di San Fiorenzo di Bastia e al Sacrario di San Bernardo.