Mango, inaugurata la nuova pinacoteca nel castello: a ottobre aprirà l'enoteca

L’antico maniero dei Marchesi di Busca di Mango ha ripreso la sua attività. Sono appena terminati i lavori di un importante intervento di ristrutturazione del secondo piano e parte del pian terreno, grazie a un contributo di 750.000 euro della Regione Piemonte, di 120.000 della Fondazione CRC e del Comune di Mango per quasi 100.000 euro.

Il secondo piano del castello, sarà la sede della nuova Enoteca Regionale Colline del Moscato d’Asti, un sodalizio appena formatosi, grazie alla partecipazione del Comune di Mango, dell’ACA Albese, dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe, Roero e Monferrato, del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti e della Camera di Commercio di Cuneo. Il nuovo CDA, appena insediatosi, ha stipulato con l’Associazione Manganum ODV, una convenzione per l’allestimento con opere di indubbio valore artistico, dei locali già restaurati del castello, in attesa della sistemazione degli arredamenti dove troveranno posto le bottiglie dei vari vini della zona e non solo. Ci sarà anche un piccolo museo di cimeli agricoli, una sala degustazione del Moscato, una sala per piccole riunioni e soprattutto un’ampia sala degustazione.

L’Associazione Manganum in collaborazione con il Comune di Mango, ha organizzato domenica 26 Maggio l’inaugurazione della opere già sistemate nei vari locali dell’enoteca, un evento che ha visto una nutrita partecipazione, non solo dei vari autori che hanno donato le opere in esposizione, ma anche di molte persone interessate a tutto ciò che ruota intorno all’arte e alla enogastronomia.

Il taglio del nastro della nuova Pinacoteca è stato effettuato dal sindaco uscente di Mango, Massimo Marello e dal neo presidente della nuova Enoteca Mauro Noè. I presenti all’evento hanno potuto godere dello stupendo paesaggio ammirabile dal secondo piano del castello, con una visione a 360 gradi sulla Langa Albese, sull’Alta Langa, su quella Astigiana con in lontananza le vette delle nostre Alpi piemontesi, da un’altitudine di 521 metri, prerogativa unica per la nuova Enoteca. La nuova pinacoteca potrà essere visitata su appuntamento ( tel. 368 7846901 – 348 5192362 ).

Il nuovo CDA dell’Enoteca intende continuare l’ottimo rapporto con la nuova Amministrazione di Mango, che sarà capitanata dal futuro Sindaco Damiano Ferrero (essendoci un’unica lista candidata, a cui basta il quorum dei votanti). Nel frattempo il nuovo presidente dell’Enoteca, unitamente al CDA, sta già programmando la prossima apertura dell’Enoteca (presumibilmente ottobre 2024) con un’originale inaugurazione che consentirà di visitare anche una mostra di notevole interesse organizzata con i responsabili dell’Associazione Manganum.

Il Comune di Mango ha già ottenuto un ulteriore finanziamento dalla Regione Piemonte di 550.000 per poter concludere la ristrutturazione dell’intero maniero, compreso il secondo piano dove verrà riaperto il vecchio ristorante per eventi di un certo livello, oltre al completamento delle parti del pian terreno e del magnifico belvedere esterno, dove si potranno allestire vari eventi culturali e non solo.