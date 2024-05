Affidati i lavori per la ricostruzione del ponte sul Gesso a Terme di Valdieri

Venne distrutto dalla tempesta Alex a inizio ottobre 2020. A distanza di quasi quattro anni, sono stati affidati i lavori per la ricostruzione del ponte sul torrente Gesso in località Terme di Valdieri.

Oggi, martedì 28 maggio, la firma del sindaco Guido Giordana, per conto del Comune, con la ditta Preve, incaricata dei lavori.

“Va doverosamente ricordato il contributo da 1 milione di euro da parte della Regione Piemonte per la ricostruzione del ponte – ha precisato il primo cittadino -. Nei prossimi giorni verrà allestito il cantiere. Prevediamo la fine dei lavori nella primavera 2025, visto che durante la stagione invernale la strada è sempre chiusa per pericolo valanghe”.

In mattinata è anche stato fatto un sopralluogo sul posto alla presenza del sindaco Giordana: “Era un punto nevralgico del nostro territorio che andava rimesso in pista al più presto. La nostra amministrazione, da quando si è insediata, si era concentrata proprio su questo per portare a casa il risultato”.