Cuneo, concerto d’organo e tromba a sostegno della Lega Italiana Fibrosi Cistica Piemonte

Domenica 12 maggio alle ore 21:00 si terrà il “Concerto d’Organo e Tromba" presso la Cattedrale di Santa Maria del Bosco in Cuneo [Duomo, Via Roma / Via Seminario, Cuneo].

L’esibizione, a cura dei Maestri Luca Benedicti all’organo ed Ercole Ceretta alla tromba, concertisti di grande esperienza e conclamata fama, guiderà l’auditore attraverso un percorso musicale atipico che spazierà dal barocco sei-settecentesco, da Johann Pachelbel a Benedetto Marcello fino al massimo Maestro Johann Sebastian Bach, al post romanticismo di Léon Boëllmann fino al trionfo del novecento con Joaquin Rodrigo, Michael McCabe e Carlotta Ferrari, passando per compositori che hanno segnato indelebilmente la storia del cinema mondiale, Nino Rota ed Ennio Morricone.

L’evento, organizzato dal Rotaract Club Cuneo Provincia Granda con il sostegno del Rotary Club Cuneo, Rotary Club Cuneo Alpi del Mare, Rotary Club Mondovì, della Diocesi di Cuneo-Fossano e patrocinato dal Comune della Città di Cuneo, si pone l’obiettivo di supportare i bimbi – e non solo, che affrontano la dolorosa sfida di una malattia insidiosa qual è la fibrosi cistica.

L'ingresso è gratuito ed ogni donazione, completamente spontanea, sarà devoluta alla Lega Italiana Fibrosi Cistica – Piemonte.

Per maggiori informazioni, contattare la Segreteria Rotaract Club Cuneo Provincia Granda al +39 375 7430133