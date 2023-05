Sintomatologia uroginecologica: a Mondovì un incontro dedicato alla salute della donna

La Consulta Comunale Femminile con il patrocinio del Comune di Mondovì, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale CN 1, organizza un Convegno di aggiornamento sulle prospettive diagnostico-terapeutiche riguardanti la sintomatologia uroginecologica come fattore determinante per la qualità della vita della donna.

L'evento, promosso e fortemente voluto dalla dottoressa Alice Peroglio Carus, Direttrice della SC Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, e dal dottor Giuseppe Guerra, Direttore Generale dell'ASL CN 1, avrà luogo il 25 maggio alle 18 nella sala Scimè del Comune di Mondovì.

Grazie al loro impegno e alla loro visione, sarà possibile approfondire tematiche cruciali legate alla sintomatologia uroginecologica e alle prospettive terapeutiche. Durante il Convegno, esperti e professionisti del settore approfondiranno i seguenti argomenti: 1. Atrofia vulvovaginale post-menopausale e sindrome urogenitale: novità e prospettive terapeutiche. Relatrice: dottoressa Isabella Cipullo. 2. Inquadramento diagnostico del prolasso genitale e dell'incontinenza urinaria. Relatore: dottor Alessandro Basile. 3. Trattamento chirurgico del prolasso genitale e dell'incontinenza urinaria. Relatrice: dottoressa Antonia Novelli. 4. La riabilitazione del pavimento pelvico quale strategia terapeutica imprescindibile nella patologia uroginecologica. Relatrici: ostetriche Carmela Stramandino e Viviana Badino.

Questo Convegno rappresenta un'opportunità unica per medici, operatori sanitari e tutti coloro che sono interessati a comprendere le ultime novità nel campo delle prospettive diagnostiche e terapeutiche per la sintomatologia uroginecologica. Saranno presenti relatori altamente qualificati, i quali condivideranno la loro esperienza e forniranno approfondimenti su tali importanti argomenti.

L'evento è aperto a tutti gli interessati. Al termine delle relazioni, sarà offerto un aperitivo per favorire ulteriori momenti di networking e scambio di idee.