Da venerdì 10 a domenica 12 maggio è XXV Festa del Po a Faule

Si inizia venerdì 10 maggio alle ore 18,30 con l'inaugurazione della XXV Festa del Po, presso TerLab e, in collaborazione con il Parco del Monviso, avverrà la presentazione e il riconoscimento Prodotto Parco Monviso e convenzioni riserve Mab.

Gli interventi saranno a cura di Dario Miretti, presidente Parco del Monviso, e del Dott. Enrico Surra, agronomo. Seguirà Il saluto delle Autorità e il taglio del nastro, che daranno il via ufficiale alla kermesse. Durante il periodo sarà visitabile la Mostra a cura del Parco del Monviso A 160 anni dall'ascesa di Quintino Sella, prima scalata italiana alla cima del Monviso.

Alle ore 19,30 la Cena self-service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali e con un menù dedicato ai bimbi.

Dalle 21,30 inizierà la Serata Danzante Liscio&Dance in compagnia di Michael Capuano.

Sabato 11 maggio si inizia alle 19,30 con la Cena self-service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali, sempre con il menù per i più piccoli.

Dalle 21 Serata Danzante in compagnia di Sonia De Castelli.

Domenica 10 maggio, dalle ore 8 per le vie del paese le esposizioni di Artigianato, Antiquariato e prodotti tipici. Per info Cuneo Manifestazioni Beppe Dutto cell 348.3167773.

In Piazza Castello la vendita Azalee a favore della ricerca sul cancro (AIRC) a cura dell'Avis di Faule.

Alle ore 12 Ristoro Cavalli e Cavalieri con menù convenzionato, prenotazione obbligatoria, e alle 12,30, presso la Vecchia Distilleria, Pranzo self-service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali.

Alle ore 15 la Camminata Naturalistica nella Riserva Naturale Fontanelle.

Sempre alle 15, in collaborazione con l'Associazione Octavia, Guida Cicloturistica Crocevia di acque, percorso in bici lungo i fiumi e Bird Watching alla cava. Per info e prenotazioni guide cicloturistiche: 347.0489818-347.3267677.

Alle ore 19 presso la Vecchia Distilleria Cena self-service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali,con menù per i bimbi.

Dalle ore 21 in compagnia di Barbera Group, Serata Danzante.

La manifestazione si svolgerà in locali chiusi e riscaldati anche in caso di maltempo.

Gli organizzatori declinando ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, prima durante e dopo le manifestazioni.