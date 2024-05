Savigliano, "Topografia del caso" al Milanollo del Teatro dell'Ortica: uno spettacolo per tutti

Sabato sera, 11 maggio, alle ore 21, al Teatro Milanollo di Savigliano, Voci Erranti ospita la Compagnia Teatrale dell'Ortica di Genova che porterà in scena uno spettacolo che vede la partecipazione di tanti attori che vivono diversità varie. Il teatro, nel nostro Paese, è molto presente nelle realtà sociali di disagio psico-fisico e la Compagnia dell'Ortica è una delle realtà artistiche integrate più storiche in tale ambito. Essere disabili non vuol dire non avere nulla da esprimere e raccontare, anzi.

Con lo spettacolo "Topografia del caso" gli attori portano l'attenzione sul tema dei luoghi che attraversiamo e incontriamo, compresi i luoghi di cura, quelli che ci dovrebbero far star bene.