“50 Special”: tutto pronto per il grande saggio di fine anno di Cuneoginnastica

Il logo per la festa dei 50 anni di Cuneoginnastica

“50 Special”. È il titolo del saggio di fine anno della Cuneoginnastica che andrà in scena sabato 1° giugno presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Un titolo evocativo che richiama l'importante traguardo celebrato dall'associazione: mezzo secolo di passione, dedizione e successi nel mondo della ginnastica. Ed ecco che il saggio sarà un’occasione unica per rivivere i momenti più salienti della storia dell’associazione, per applaudire i successi degli atleti e per guardare con fiducia al futuro.

Le numerose ginnaste si esibiranno in pubblico dimostrando ai genitori, familiari e amici i progressi dell’ultimo anno.

Le numerose atlete si alterneranno in pedana a partire dalle ore 15: i Bucaneve 4/5 anni, le Margherite, le Mimose, i Lilla e i Girasoli insieme alle ginnaste dei corsi agonistici che si esibiranno con gli attrezzi propri delle due discipline di ritmica e artistica.

Nell'occasione verranno premiate le atlete che durante l’anno hanno aggiunto importanti risultati a livello regionale e nazionale, sia individualmente che come squadra.

Verrà assegnato inoltre un riconoscimento alle ex tecniche della Cuneoginnastica per la dedizione e l’impegno dedicati alla ginnastica artistica e ritmica durante il loro percorso.

L'associazione ha pensato poi di celebrare il traguardo con un libro sui 50 anni della Società che verrà pubblicato in autunno 2024 e che è stato curato da Roberta Marchiotto. La copertina è frutto di un concorso che ha visto coinvolti gli studenti delle classi pittoriche e digitali del liceo Artistico Ego Bianchi di Cuneo. Molti gli elaborati artistici pervenuti, tra i quali è stato scelta la copertina che “meglio ha rappresentato i valori della ginnastica”. In occasione del saggio il vincitore verrà premiato con una borsa di studio del valore di 500 euro.

Durante il saggio si darà vita ad una raccolta fondi libera il cui ricavato verrà devoluto interamente alla Pediatria dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per allestire tre posti letto con apparecchi di monitoraggio a distanza per pazienti fragili. La raccolta verrà replicata anche in occasione degli Assoluti di ginnastica artistica del 5-6-7 Luglio a Cuneo.

A completamento della giornata al Palazzetto, si svolgerà una grande festa privata presso la discoteca Cabiria di Borgo San Dalmazzo, i biglietti saranno disponibili in segreteria per informazioni consultare il sito www.cuneoginnastica.it o contattare la segreteria all’indirizzo cuneoginnastica@gmail.com.

Per accedere al Palazzetto è obbligatorio registrarsi sul sito EVENTBRITE al link www.eventbrite.it, ogni partecipante riceverà il portachiavi del cinquantenario ed un’ulteriore sorpresa che scoprirà durante il saggio.