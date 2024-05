Gallo: "Il piano per la sanità del presidente Cirio è una grande occasione per la provincia di Cuneo"

Le trentadue pagine del programma che il presidente Alberto Cirio ha appena presentato, indicandolo come il piano per “una sanità che ha a cuore le persone”, sono un "progetto che getta le premesse per un salto di qualità per i servizi garantiti nella provincia di Cuneo. Da professionista che opera nel settore da quasi trent'anni non posso che sottoscriverlo" commenta Marco Gallo, candidato al Consiglio regionale del Piemonte.

Due numeri aprono il progetto che Cirio ha messo a fuoco con alcuni dei massimi esperti in campo sanitario del Piemonte: 2298 e 1381. Indicano rispettivamente l'aumento del personale sanitario (da 54.543 di cinque anni fa ai 56.841 di adesso) e dei posti letto (da 16.429 del 2019 a 17.810 del 2024) durante il suo primo mandato al vertice della Regione. E con la promessa di andare avanti sulla stessa strada nei prossimi cinque: più assunzioni, più ospedali, più telemedicina, più ricerca e innovazione. Ma anche più attenzione a chi sta in prima linea: medici e infermieri, con la promessa di un miglior "benessere professionale".

Marco Gallo, che ha nella sanità il tema chiave della sua campagna elettorale, prova a declinare gli effetti del piano Cirio sulla Granda: "A cominciare dalle liste d'attesa, forse il nodo più difficile da sciogliere. L'incremento di personale e la revisione del Cup, il centro unico di prenotazioni e l'apertura a visite e prestazioni sette giorni su sette permetteranno finalmente di rimediare ai ritardi. Basta con tempi di attesa infiniti, anziani costretti a lunghe trasferte per una visita o un esame, il ricorso obbligato alle visite private per chi può permettersele o alla rinuncia alle cure per tutti gli altri. Si cambia. Ed è assai importante che si crei una corsia preferenziale nelle prenotazioni per i pazienti fragili: disabili, anziani, malati oncologici".

Anche dal piano di edilizia sanitaria ci sono per Gallo buone notizie. Cirio conta di investire 4,3 miliardi nei prossimi cinque anni per realizzare 11 nuovi ospedali, 4 ampliamenti, 30 ospedali di comunità, 91 case di comunità, 43 centrali territoriali. "Numeri che portano verso un'unica direzione: il potenziamento dell'assistenza territoriale, che è uno dei perni che ho da subito indicato come decisivo nel mio programma per ridare slancio alla sanità piemontese" precisa Gallo che, come sindaco di Busca, ha presieduto anche la conferenza dei sindaci dell'Asl Cn1. E aggiunge: "Tra i nuovi ospedali ce ne sono due in provincia di Cuneo: Savigliano e Cuneo. Ma non è solo una questione di nuove strutture. Quel che conta per garantire un salto di qualità negli affollatissimi Dea anche della nostra area è l'incremento del numero dei medici urgentisti e dei posti letto per potenziare davvero la rete d'emergenza". Per una sanità che ha cuore le persone secondo Gallo diventa decisivo il nuovo piano sociosanitario regionale: "Uno strumento importantissimo che impegnerà quanti verranno eletti in Consiglio regionale a farsi promotori delle istanze del proprio territorio, contribuendo a definire nel dettaglio gli opportuni potenziamenti. Noi siamo pronti, per garantire nel Cuneese un cambio di passo, una differenza nel fare. Come? Potenziando tutti gli ospedali della nostra provincia secondo missioni diverse, avviando le case di comunità e garantendo l'assistenza domiciliare nelle grandi città ma anche nei piccoli centri. In una sola parola: più attenzione per le persone".