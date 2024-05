Limone, grande coinvolgimento alla presentazione della squadra a sostegno del candidato sindaco Chiera

La presentazione della squadra a sostegno del candidato sindaco Piergiorgio Chiera è stata un successo. Ieri sera, lunedì 6 maggio, il Teatro Alla Confraternita di Limone Piemonte ha registrato il tutto esaurito con una grande partecipazione da parte del pubblico che ha interagito con i candidati avanzando proposte e suggerimenti.

Chiera è già stato primo cittadino di Limone Piemonte dal 1995 al 1999. Ci riprova con la lista civica “Limone- Il turismo è tradizione”.

Ha 61 anni ed è titolare dell'immobiliare Chiera in via Roma. Da sempre si occupa di organizzazione eventi e manifestazioni locali, come i concerti sul Lago Terrasole. La famiglia ha avuto per 40 anni la farmacia a Limone Piemonte.

Nove i componenti della squadra: Alessia Casoni, 31 anni, esercente; Valentina Vizio, 46 anni, commerciante; Elio Bottero, 65 anni, commerciante; Giacomo Dalmasso, 45 anni, allenatore Sci Club Limone; Battista Astegiano, 63 anni, artigiano edile; Andrea Moretti, 49 anni, avvocato; Pier Paolo Ballarè, 49 anni, direttore della Scuola Sci Limone, presidente dei maestri di sci della Regione Piemonte, nel CdA della Lift; Paola Pittelli, 56 anni, ex esercente; Samuele Gitto, 28 anni, maestro di sci, allenatore e preparatore atletico.

“Persone competenti, unite nell'obiettivo comune di rilanciare il paese. Ci tengo a sottolineare che siamo una squadra dove ogni componente è fondamentale. Nessuno è stato messo per far numero”, ha commentato il candidato sindaco Chiera.

Il Turismo è al centro del loro programma. La serata è infatti iniziata con la disamina e l'analisi dei dati turistici da parte di Pier Paolo Ballarè. Dati che, dalla stagione invernale 2007/08 a quella 2023/24 sono in netto calo: “Se non si interrompe questa discesa, le conseguenze possono essere pericolose. Ecco perchè ci proponiamo per invertire questa tendenza e rilanciare il paese”.

Poi la spiegazione del simbolo dove svetta l’inconfondibile campanile di Limone Piemonte: “Il ciuchè sta al centro del paese, così come al centro sarà la nostra azione, volta al rilancio turistico di Limone. Da cittadini che vivono ogni giorno questa realtà comunale, abbiamo chiara in noi la direzione verso quel rilancio del turismo che è la chiave di volta di questa perla alpina piena di risorse pronte a riemergere. Sempre nel simbolo sono illustrate delle sagome, che vogliono essere voce della comunità e lo spirito di squadra, di lavoro insieme che caratterizza il nostro gruppo, formato da cittadini che hanno sempre operato per il proprio paese come parte della pubblica amministrazione, come organizzatori di manifestazioni ed eventi, e mettendo ogni giorno le loro attività a favore di coloro che frequentano Limone”.

E ancora: “Il nome della lista 'Limone - Il turismo è tradizione' è importante perchè ricorda la forte tradizione popolare del paese legata alla musica e al ballo. Poi negli anni si è sviluppato il settore del turismo che è diventato tradizione e anche unico sostentamento”.

La serata si è chiusa con le tante domande del pubblico: “C'è stata una grande interazione. Siamo soddisfatti perchè abbiamo visto tutti partecipi e tutti coinvolti. I suggerimenti dei limonesi andranno a integrare il nostro programma che verrà presentato martedì in Comune”.