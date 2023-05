Parcheggio sotterraneo in piazza Europa: servirebbe, ma quasi nessuno lo vuole [VIDEO]

Ad una settimana dall'apertura delle buste per le offerte di acquisto per i box del parcheggio sotterraneo di piazza Europa, con una risposta economica nettamente al di sotto delle aspettative dell'amministrazione del capoluogo, fermamente convinta del progetto, siamo andati ad ascoltare la voce di chi piazza Europa la vive e la frequenta, in particolare perché ci lavora.

In molti hanno espresso la difficoltà di trovare un parcheggio in zona; ma, allo stesso modo, quasi tutti si sono detti contrari alla realizzazione di un parcheggio sotto la piazza. Che va riqualificata e resa più viva, ma non facendo un "buco per le auto" nel sottosuolo.

Ecco cosa ci hanno detto le persone intervistate: