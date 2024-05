Alla sfilata degli Alpini a Vicenza, anche le "portatrici carniche" di Saluzzo

La "Delegazione piemontese" delle portatrici carniche, nelle persone di Alda Uberti e Cecilia Salussoglia del gruppo storico "Alpin del Doi" di Cuneo (un gruppo di amici impegnati nel perpetrare la storia e il ricordo del sacrificio degli Alpini), ha sfilato a Vicenza nell’Adunata Nazionale degli Alpini con il Gruppo Storico "Maria Plozner Mentil" di Timau, per portare la memoria di Luigia Del Fabbro, Tonina Crepaz e tutte le altre portatrici che, al termine del conflitto, lasciarono la Carnia per sposare soldati piemontesi e si trasferirono in Piemonte.

“È stato un grande onore per noi rendere onore a tutte queste donne che durante la Prima Guerra Mondiale diedero il loro contributo portando ai soldati al fronte viveri, armi, munizioni e materiale medico, armate solo di gerla e di coraggio", sottolineano le due rappresentanti della Delegazione.