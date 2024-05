L’artista albese Marco Cuttica dona una sua opera al Comune di Mango

L’artista albese Marco Cuttica, dal 2023 cittadino braidese, dona un quadro al Comune di Mango. La consegna è avvenuta nella mattinata di sabato 18 maggio, presso la costituenda “Pinacoteca delle Langhe”.

Si tratta di “Caduta vertiginosa”, realizzata nel 2015 su tela, cm 60 x 50, tempera materica e vernice Douglas. L’opera richiama per molti versi alcuni aspetti somatici propri dell’artista, tipici anche dell’uomo contemporaneo di Langa, succube dell’oppressione causata dalle nevrosi di cui soffre la società contemporanea. Gli sconvolgimenti che ne solcano il volto testimoniano la rovina della percezione che conduce inesorabilmente alla deflagrazione dell’anima.

Marco Cuttica intraprende l’attività artistica nel 1996, a seguito di un incidente stradale che amplifica in lui la già sviluppata sensibilità creativa. Il suo linguaggio appare da subito molto energico e turbolento. Predomina la forza apocalittica e la violenza cupa delle forme intrise di colori dissonanti che concretano figurazioni inedite. Conia e si rende naturale interprete del “metamorphismo”, espressione artistica capace di navigare attraverso un processo di trasformazione sofferto ed autentico. La trama nervosa, la potenza del colore vibra sotto la tela consentendo la formazione di nuove strutture interpretative. La percezione, nitida all’apparenza, sfugge fluttuando tra i capricci della luce e sotto l’effetto di sapienti pressioni e rilasci di pigmenti in superficie, cristallizza l’attimo per poi creare “l’effetto metamorphico” tipico della sua produzione.