Cuneofotografia inaugura venerdì 10 maggio alle ore 19 al Bioparco Acquaviva di Caraglio la mostra fotografica Effetto Natura. I soci, con le loro immagini, hanno dato vita a questo nuovo progetto collettivo: una mostra interamente dedicata alla natura, per ricordare al pubblico che esistono ancora luoghi incontaminati e animali liberi ai quali è difficile avvicinarsi e ancor più difficile fotografarli. Fotografie che raccontano il mondo da preservare e difendere. Luoghi vicini e luoghi lontanissimi, immagini che arrivano dall’Africa, Asia, Americhe e Europa. Animali rari e poco conosciuti sono da scoprire a poco .

Per natura si intende l'universo considerato nella totalità dei fenomeni e delle forze che in esso si manifestano, da quelli del mondo fisico a quelli della vita in generale. Il termine deriva dal latino Natura e letteralmente significa "ciò che sta per nascere".

La "natura" può riferirsi alla sfera generale delle piante e degli animali, ai processi associati ad oggetti inanimati, al modo in cui determinati tipi di forme esistono ed ai cambiamenti spontanei come i fenomeni meteorologici o geologici della Terra, la materia e l'energia di cui tutte queste realtà sono composte.

Viene inteso come ambiente naturale il deserto, la fauna selvatica, le rocce, i boschi, le spiagge, i mari e gli oceani, e in generale quelle cose che non sono state sostanzialmente modificate dall'intervento umano, o che persistono nonostante l'intervento dello stesso.

In questa mostra, i Soci di Cuneofotografia rappresentano le più svariate e personali visioni di tutto questo.