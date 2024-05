Al cinema Monviso di Cuneo l'incontro con la prima donna nepalese con il brevetto di guida alpina

Al programma del Cuneo Montagna Festival - martedì 14 maggio, domenica 19 maggio - dopo il grande climber Tommy Caldwell, si aggiunge un’altra ospite internazionale: sabato 18 maggio, infatti, dal Nepal arriverà al festival Pasang Lhamu Sherpa Akita, la prima donna nepalese a conseguire il brevetto di guida alpina.



Pasang Lhamu Sherpa Akita è stata anche la prima donna a scalare il Nangpai Gosum II, una montagna molto difficile, al confine tra Nepal e Cina, la cui vetta tocca i 7300 metri. Durante il terremoto del 2015 ha offerto tutto l’aiuto possibile alle popolazioni colpite dal sisma e si sta prodigando nella creazione di un centro per l’educazione delle donne in Nepal.



A Cuneo - sabato 18 maggio al Cinema Monviso alle ore 21.00 - Pasang rifletterà sui suoi successi personali, sul suo personale impegno per la montagna, e farà scoprire al pubblico quanto le montagne abbiano significato per lei. Con un ideale sempre chiaro in testa: “Tutti hanno il diritto di seguire i propri sogni".

La biografia

Akita è stata la prima donna a scalare il Nangpai Gosum II, nel 2006. Nel 2007 ha scalato il Monte Everest, 14 anni dopo che un'altra alpinista con lo stesso nome, Pasang Lhamu Sherpa, è diventata la prima donna nepalese a scalare l'Everest ma è morta durante la discesa. Akita ha scalato il K2 nel 2014 come parte di una squadra di tre donne, la prima squadra di donne nepalesi a scalare la montagna. Ad arrampicare con Akita c'erano Maya Sherpa e Dawa Yangzum Sherpa; facevano parte di una spedizione più ampia che comprendeva anche altri sherpa (maschi) e scalatori. La scalata era dedicata alla consapevolezza del cambiamento climatico e ha avuto luogo nel 60° anniversario della prima salita del K2. Ha anche scalato lo Yala Peak, l'Ama Dablam,Lobuche, Imja Tse, e l'Aconcagua.Oltre all'alpinismo in Nepal, ha guidato spedizioni alpinistiche negli Stati Uniti, Argentina, Francia e Pakistan.

L'attivismo

Akita è entrata a far parte della Nomads Clinic, un servizio medico per le regioni remote dell'Himalaya, nel 2013. Dopo il terremoto del Nepal dell'aprile 2015, ha lavorato nelle operazioni di soccorso, distribuendo coperte, aiutando a creare rifugi per le persone rimaste senza casa a causa del terremoto,organizzando strutture mediche temporanee, coordinando convogli di soccorso e prevenendo il traffico di vittime. Sta anche sviluppando una fondazione per assistere l'istruzione delle donne in Nepal.