Alba, il duo Daboncourt-Freiria presenta "Excursus"

La rassegna “Intorno alla Chitarra” XVII edizione, si conclude venerdì 17 maggio 2024, alle ore 21, nel Coro della Maddalena, con il concerto di Alain Daboncourt al flauto e Giovanni Freiria alla chitarra.

“Excursus” è un percorso storico nel repertorio per chitarra e flauto, che, partendo dalle trascrizioni di brani dell’epoca barocca, originali per traversiere e liuto, si focalizza poi sulle opere originali ottocentesche e moderne. Musiche di Baron, Giuliani, Ibert, Ravel, Machado, Piazzolla.

Il duo Daboncourt-Freiria si è formato recentemente, dopo alcune collaborazioni nell’ambito della musica da camera ed anche in seguito ai progetti musicali condivisi tra il Conservatorio di Briançon e l’Istituto Musicale “A. Corelli” di Pinerolo. Dopo le date in Piemonte e Liguria, il duo sarà impegnato nuovamente in una serie di concerti in Francia.

Apre la serata il prof. Antonio Basile con la presentazione di un quadro di Felice Casorati ed il duo chitarristica Marlon Adriano – Luca Benvegnù.

La rassegna è stata organizzata dall’Associazione Amici dell’Istituto Musicale di Alba, in collaborazione con il Comune di Alba ed il Civico Istituto Musicale L. Rocca, sotto la direzione artistica del Maestro Ignazio Viola.