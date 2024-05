Sara Hadouz in evidenza a Marrakech, la portacolori della Cuneoginnastica tra le big d'Africa

Presso la palestra M’Hamid di Marrakech si è tenuta, dal 3 al 6 maggio, la gara internazionale del diciottesimo Campionato Africano di ginnastica artistica maschile e femminile per le categorie junior e senior.

La ginnasta di origini saluzzesi e residente a Cuneo, tesserata per la Cuneoginnastica con doppio passaporto italiano/marocchino Sara Hadouz ha, anche quest'anno, preso parte a questa rassegna internazionale.

Il programma prevedeva una prima gara a squadre in data 3 maggio, valida anche per il concorso generale e qualificante per le ammissioni alle finali di specialità per attrezzo.

Sara si è classificata terza con la squadra ottenendo un pregiatissimo bronzo e settima nel concorso individuale generale ovvero nella somma dei quattro attrezzi. Ha anche ottenuto la qualifica in tutte le finali di specialità (volteggio, parallele, trave e corpo libero).

Il 5 maggio è andata in scena la finale dei primi due attrezzi, volteggio e parallele dove si è classificata quarta in entrambi sfiorando per pochissimi decimi il podio.

Il giorno seguente, il 6 maggio si disputava la finale a trave e corpo libero, anche qui quarta per pochissimi decimi di punto.

Memorabile esperienza questa per Sara che, come ogni anno contribuisce ai successi della società marocchina alla quale è legata da tempo.

Grandi soddisfazioni dunque nello scorso week end di ginnastica in campo internazionale per tutti gli appassionati di ginnastica.

Proprio mentre si svolgevano i campionati africani andavano in scena a Rimini i campionati europei dove l'Italia, come mai nella storia ha vinto quasi tutto e si è laureata in più specialità campione d'Europa.