Iscriviti al corso agente d'affari in mediazione immobiliare

L'Agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza) nei seguenti settori. L'attività è disciplinata dalla legge 39/1989 e dalle successive modifiche e integrazioni.

Dall’8 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 59/2010 che ha soppresso il precedente Ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di Commercio, lasciando però inalterati i requisiti per l’esercizio dell’attività. Per l'ammissione all'esame di idoneità è obbligatorio aver conseguito un diploma di scuola media superiore e aver frequentato un corso di formazione professionale istituito e riconosciuto dalla Regione.

Terminato il corso Agenti d'affari in mediazione immobiliare, verrà rilasciato un attestato di frequenza necessario per accedere alla prova d’esame che si dovrà sostenere presso la Camera di Commercio.

L’esame si compone di due prove scritte e un colloquio orale interdisciplinare.

Per maggiori informazioni (requisiti, modalità, date, disponibilità) consultare il sito della Camera di Commercio di Cuneo.





Materie:

L'attività del mediatore: gestire le relazioni con i potenziali clienti;

L'attività del mediatore: normative specifiche del settore di riferimento;

Diritto civile, penale e fallimentare: elementi di diritto privato, elementi di normativa fiscale e tributaria;

Mediatori immobiliari e mandatari: negoziare tra le parti per concludere l’affare;

Tecniche di negoziazione, comunicazione e promozione;

Analisi di dati di mercato: estimo e catasto.

Durata: 172 ore

Orario: dalle 18:00 alle 22:00

Periodo:

1° corso aprile - luglio

2° corso settembre - dicembre

Per maggiori informazioni sul corso Agenti d'affari in mediazione immobiliare

Email info@ascomforma.it

Telefono 377.0804976