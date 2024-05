Telefoni cellulari in casa, ma loro non si trovano: preoccupazione per una coppia di Demonte

Una coppia residente a Demonte, 76 anni lui e 75 lei, ieri era attesa a casa della figlia, a Borgo San Dalmazzo. Marito e moglie, però, non sono mai arrivati. A distanza di 24 ore la denuncia di scomparsa, presentata ai carabinieri di Borgo.

A quanto risulta, i coniugi sarebbero usciti in auto, lasciando però i telefoni cellulari in casa. Difficile circoscrivere l'area delle ricerche. Domani la valle Stura, ma non solo, sarà perlustrata dall'alto con l'elicottero dei vigili del fuoco.

La targa dell'auto e le foto della coppia sono già state comunicate a tutte le forze dell'ordine, così come sono stati allertati gli ospedali della provincia.

Domani, con la luce del giorno e con l'ausilio dei mezzi aerei, si valuterà come procedere per le ricerche e si raccoglieranno ulteriori elementi utili a chiarire cosa sia accaduto e dove si possano trovare i due coniugi.