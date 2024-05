Ritrovati senza vita a Bagni di Vinadio i due coniugi di Demonte per i quali erano scattate le ricerche

Sono stati ritrovati purtroppo senza vita i due coniugi di Demonte per i quali ieri, domenica 19 maggio, erano scattate le ricerche, dopo la denuncia di scomparsa della figlia, residente a Brossasco.

Nella tarda serata di ieri, mentre le squadre di soccorso perlustravano l'area del Comune di Vinadio. Attorno alle 22.30, la loro auto è stata avvistata. Il mezzo, per dinamiche in fase di accertamento, è stato ritrovato nel rio in frazione Bagni di Vinadio. L'auto sarebbe precipitata dal parcheggio, privo di barriere, in prossimità dei tunnel paravalanghe.

Inutili purtroppo i soccorsi per la coppia, 76 anni lui e 75 lei, che hanno visto l'intervento dei Vigili del Fuoco, del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), del personale sanitario del 118 e dei Carabinieri.

In mattinata l'autogru andrà in loco per procedere al recupero e alla rimozione dell'auto.