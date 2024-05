Ex provveditora agli studi e assessora a Cuneo, Franca Giordano si candida al consiglio regionale con Gianna Pentenero

Franca Giordano, 69 anni, è candidata al consiglio regionale del Piemonte con il Partito Democratico, al fianco di Gianna Pentenero, candidata alla presidenza.

Un volto e una personalità molto noti a Cuneo, dove è nata, ha lavorato e vive.

Laureata in Giurisprudenza, madre di due figli, è riuscita a conciliare la famiglia e la sua realizzazione, sia in ambito lavorativo che personale. Spesso in modo anche pionieristico, come spesso ricorda lei stessa quando racconta della sua passione per il calcio, tanto che negli anni ’70 giocò nella squadra femminile del Cuneo, una delle pochissime in Italia.

Nata e cresciuta in una famiglia piuttosto numerosa - erano cinque fratelli - Franca Giordano ha iniziato a lavorare a 14 anni, dopo le scuole medie, continuando a studiare di sera e diplomandosi. Fa il concorso per il Provveditorato agli studi e lo vince, andando ad occuparsi, per 40 anni, dei bilanci delle allora quasi 200 scuole della provincia di Cuneo, anche con incarichi di revisore dei conti nelle scuole di Piemonte e Lombardia.

“La laurea è arrivata nel 2000, quando ero in comando presso la Procura della Corte dei Conti di Torino e mentre crescevano i miei figli”, sottolinea ricordando l’impegno, le difficoltà ma anche le tante soddisfazioni.

Rientra a Cuneo e “nel 2005 ho assunto la reggenza dell’Ufficio Scolastico (ex Provveditorato agli Studi) di Verbania e nel 2010 quello di Cuneo. Nel 2012 la pensione dopo 44 anni di lavoro, e ho iniziato un nuovo percorso, di impegno politico e amministrativo”.

Sarà infatti assessora a Cuneo nei due mandati dell’ex sindaco Federico Borgna.

Nel 2022 la decisione di non ricandidarsi per il Comune. Ma non abbandona l’impegno attivo, tanto che è vice presidente del quartiere San Paolo, dove vive, e fa parte del direttivo dell’associazione FIAB-Bicingiro che promuove l’uso della bicicletta, il rispetto dell’ambiente e della sicurezza stradale.

Perché questa candidatura alle regionali? “Nella mia storia professionale ho conosciuto Gianna Pentenero e ho apprezzato le sue capacità e la sua passione. Metto a disposizione la mia esperienza amministrativa pensando principalmente ai temi che ho seguito in questi anni: la scuola, i suoi ragazzi e il loro futuro); le giovani famiglie e i servizi di cui hanno tanto bisogno; il servizio sanitario pubblico, di cui eravamo fieri ed ora oggetto di gestione fallimentare, i servizi sociali, senza per non dimenticare gli anziani e tutti coloro che affrontano le difficoltà quotidiane. Mi sta a cuore anche il tema del gioco d’azzardo e le altre dipendenze, che considero una piaga sociale in cui le famiglie non possono essere lasciate sole. E infine l’ambiente, che va preservato, con atti concreti, per la salvezza dell’umanità”, spiega Franca Giordano, che è pronta a mettere la sua esperienza e le sue competenze a servizio dell’intera provincia nella veste di consigliere regionale, dopo averlo fatto per 12 10 anni nel Comune capoluogo della Granda.