Ladri in azione nel pomeriggio di oggi, domenica 19 maggio, nei garages di un condominio di corso Francia, al civico 111, a Cuneo.

I malviventi si sono introdotti nella corsia di manovra dello stabile e dopo aver bucato con un trapano una lunga serie di autorimesse per controllarne il contenuto, si sono introdotti in una di esse portando via una bicicletta di valore.

Sono intervenute le forze dell'ordine.