MALTEMPO / Due frane a Revello: case isolate, nessuno in pericolo. Anas chiude precauzionalmente la strada che costeggia il Ghiandone [FOTO]

L'immagine della frana in via Comba Fontana

Situazione monitorata, ma sotto controllo, in valle Po. A Revello si segnala una frana in via Comba Olla in frazione Tetti Pertusio. Come si legge da ordinanza del COC attivato a Revello, lo smottamento è andato “ad occupare la sede stradale interrompendo il flusso della circolazione sia veicolare che pedonale verso la parte di territorio a monte della frana. Nella zona interessata sono presenti tre nuclei famigliari, di cui solo due residenti […].”





Dal sopralluogo svolto con Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile, ufficio tecnico comunale e ditta di escavazioni è stata riscontrata l’impossibilità di rimuovere la frana nell’immediatezza date le condizioni. Occorrerà attendere la fine delle piogge. Dalle famiglie residenti in frazione Olla non sono emerse volontà di evacuare la zona. Il comune ha comunque garantito loro assistenza.

È di poco fa la notizia di una nuova frana, sempre nel revellese, a Comba Fontana, sulla strada dei Boschi poco dopo l'incrocio che porta alla Morra di Castellar.

Qui si segnala uno smottamento che ha interessato la carreggiata. Ci sarebbe una sola abitazione isolata con una famiglia. Si lavora con pale meccaniche per rimuovere il terreno e liberare la via.





Intanto Anas, in loco da questa mattina, ha attivato in questo momento la chiusura della strada S.R. 589 “dei Laghi di Avigliana” tra Staffarda e Crocera di Barge (tra il km 49,050 e il km 57) in via precauzionale per eventuali esondazioni del torrente Ghiandone. Da ieri sono attivati su tutto il territorio piemontese circa cento operatori Anas.



Più a monte a Sanfront la situazione è sotto controllo. il fiume è a circa un terzo della sua capienza. Una spruzzata di neve a Pian della Re.

Sempre in valle Po, a Rifreddo si segnala una frana in via Devesio con la chiusura della centrale piazza della Vittoria per pericolo di esondazione del canale che passa in centro al paese.

Il sindaco Cesare Cavallo ha attivato Il Coc già da ieri ed insieme agli amministratori ed alla Protezione civile sta monitorando il territorio. Come riporta lo stesso primo cittadino in una nota la maggior parte dei rii minori ed anche il Po attualmente sono all’interno degli alvei. "Situazione sotto controllo - si legge - anche se l’acqua comincia comunque ad invadere la ciclabile lungo il Po".