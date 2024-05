Show-room Euforia: la scelta del proprio outfit in "un’oasi di pace"

Sì, la clientela ha apprezzato il progetto e la filosofia che c’è dietro.

Ad un mese dall’apertura del nuovo show-room Euforia di Irma Pairotto, al secondo piano di via Silvio Pellico n.5, si infittisce l’agenda di prenotazioni per questo ambiente raffinato e soft, con arredi di design, camerini, tappeti morbidissimi e poltroncine che vuole essere “un’oasi di pace”, davanti alle proposte moda, alla ricerca del proprio stile.

“Un’idea che prima di essere un discorso commerciale, è personale - sottolinea la titolare, oltre 35 anni di attività nel settore dell’abbigliamento femminile e una continua ricerca e formazione professionale - Il mio obiettivo è far sentire bene una donna, dentro gli abiti che indossa. Per questo vogliamo concedere alla cliente un tempo dedicato, una parentesi nella giornata sempre frenetica, perchè possa scegliere con calma e con il nostro aiuto l’ outfit che la rappresenti in modo giusto, in ogni occasione, dal lavoro alla serata, alla cerimonia.

Consigliare bene, raccogliere le informazioni per farlo, creare abbinamenti, anche con gli accessori, richiede spazio e privacy”.

Irma Pairotto ha scelto per il suo nuovo spazio, la tendenza di stagione di due brand che ama: Pinko ed Elisabetta Franchi.

Perchè ha deciso di aprire uno show- room? “Il nostro negozio stava diventando un po’ piccolo e noi vogliamo dare la possibilità alla clientela di vedere il maggior numero di capi esposti, abbinati e seguirla al meglio con una consulenza personalizzata” sottolinea Irma.

“Mi piace l’idea che una donna possa giocare con la moda e attraverso questa, acquisire in spienseratezza, sicurezza, libertà o imparare qualcosa che è anche un aiuto alla propria crescita personale. Un concetto quest’ultimo che mi appartiene molto e che ha contribuito ad indirizzare il progetto.”

Il nuovo show- room, ricavato in locali che prima ospitavano gli uffici eVISO, non è uno spazio aperto al pubblico come un punto vendita. E’ aperto solo su appuntamento oppure passando nel negozio Euforia dove si ha la possibilità di essere accompagnati, se in quel momento lo show-room è libero.

La privacy è infatti fondamentale in questo spazio dove si possono visionare le collezioni senza impegno e provare i capi nei camerini. Se poi si decide per l’acquisto, si scenderà nel punto vendita che continua ad essere il negozio Euforia, a pochi metri (in via Silvio Pellico 21).

Ma i prezzi nello show-room sono più alti? E’ la domanda della clientela: “Assolutamente no.Abbiamo mantenuto gli stessi brand Pinko, Liujo, Elisabetta Franchi, Kaos... e altri. Abbiamo semplicemente deciso di suddividere le linee andando poi a creare come sempre degli outfit con un mix delle nostre aziende”.

Ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel 320 0793541 - 0175 41458 orario negozio.