L’avvocato Luigi Giulini Richard è il nuovo presidente Rotary Saluzzo per il 2025 - 2026

L’avvocato Luigi Giulini Richard è il nuovo presidente del Rotary Saluzzo per l’anno 2025 - 2026.

Il cambio ai vertici del sodalizio, presieduto fino a ieri sera dall’avvocato Silvio Tavella, è avvenuto ieri sera, nella cornice del ristorante di villa Radicati alla presenza del governatore del Distretto 2032 Luigi Gentile, della vicesindaca Francesca Neberti, autorità e ospiti.

"Una nomina che mi riempie di orgoglio e sono emozionato" ha detto in piemontese il nuovo presidente, originario della Lombardia, laurea alla Statale di Milano, a Saluzzo da sedici anni, dove lavora presso lo Studio legale "Pomero e associati". Sposato con Coletta Pomero, ha due figli Leonardo e Angelica.

"Il nostro è un club di belle persone, guidate dai valori di amicizia ed inclusione e mi onora questo ruolo che l’amico Tavella mi ha proposto a tradimento” ha scherzato, ringraziandolo per l’accompagnamento al ruolo presidenziale.

Quali i services del 52° presidente Rotary Saluzzo che ha indossato il collare di rito, con 51 targhette d’oro e i nomi incisi di chi ha ricoperto, negli anni passati (sono 69 quelli di fondazione) il ruolo ai vertici del sodalizio? "Vorrei portare avanti alcune iniziative avviate dal presidente Tavella, tra cui la vicinanza ai minori della comunità di Villa Luppo e con un focus dedicato ai bambini e ragazzi con disabilità, in particolare per la loro inclusione nello sport".

Concetto traversale al suo programma: il valore del tempo dedicato agli altri e alle cause “Il tempo dedicato a qualcosa in cui si crede, non è mai uno spreco: a voi, soci, quindi chiedo un po’ di tempo, anche poco, ma di qualità”.

Chiusura con l'applauso per Il past president Tavella, che dato fine al suo mandato soddisfatto del programma svolto. In elenco le serate di conoscenza del territorio con personaggi di riferimento, le iniziative dedicate alla salute, il bnaco alimentare, le conviviali con grandi ospiti, tra i quali il "re dei tortellini" il Cavalier Giovanni Rana, diventato socio onorario del sodalizio, il restauro della statua di Silvio Pellico, omaggio alla città.

Sigillo del suo mandato la consegna di quattro "Paul Harris" il massimo riconoscimento rotariano, ad altrettanti presidenti del passato: Cesare Pallo, Riccardo Occelli, Domenico Girello, Gianfranco Romerio, past president che proprio ieri sera, ha compiuto 90 anni.