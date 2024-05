A Busca si va "A tavola col mondo"

A Tavola col Mondo nasce nel 2013 ed è una festa basata sullo scambio e sulla condivisione. In questo giorno persone di culture diverse sono protagoniste e portano piatti tipici, musica, vestiti e colori caratteristici dei loro Paesi. La festa celebra l’inclusione ed è un momento di riflessione sull’integrazione.



Come funziona? È molto semplice. Si partecipa portando un piatto tipico del proprio Paese da condividere con gli altri partecipanti. Non è necessario prenotarsi e puoi unirti in qualsiasi momento della festa, fino alle 19.



L’evento comincia alle 11 con l’accoglienza e un aperitivo con musica. Diamo il benvenuto a tutti con l’appello delle nazionalità e alle 12.30 inizia il pranzo condiviso. Al pomeriggio ti aspettano musica, laboratori per bambini, giochi e dalle 17.30 l’aperitivo interculturale con animazione musicale.



A Tavola col Mondo vive della forma che le danno i partecipanti e del contributo che anche tu potrai dare. Sentiti libero di partecipare, invitare altre persone e chiederci di dare una mano per organizzare il tutto!



L’evento è organizzato dall’associazione Idee.comunità insieme a Andirivieni e Caritas, con il patrocinio del Comune di Busca. A tavola col Mondo ti aspetta il 19 maggio al Parco dell’Ingenio di Busca.