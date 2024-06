Bra, dopo anni riapre la biblioteca della scuola media Piumati, intitolata alla prof.essa Maria Robella

Venerdì 31 maggio è stato un giorno significativo per la scuola secondaria di primo grado Piumati: è rinata infatti la biblioteca dell’istituto, dopo che il locale adibito un tempo a tale funzione era stato chiuso anni fa per motivi di sicurezza.

Per il riallestimento e la riorganizzazione della biblioteca è stata coinvolta la classe 2^ B, coordinata dalla Prof.ssa Elena Raimondo, con la collaborazione della Biblioteca civica della città.

La docente: "Le studentesse e gli studenti hanno risposto con entusiasmo all’idea proposta, tutti quanti si sono distinti con profitto e anche quelli che in classe stentano maggiormente a seguire le lezioni curricolari si sono impegnati molto e hanno palesato abilità inedite".

Si è deciso di intitolare la biblioteca alla memoria della prof.ssa Marisa Robella, preside della scuola Dalla Chiesa dal 1986 al 1988 e poi di quella Craveri dal 1988 al 1999, anno in cui è prematuramente scomparsa. "È stata l’anima del progetto negli anni Novanta e si è battuta con tutte le sue forze con lungimiranza e passione per la sua realizzazione, insieme con i docenti e gli alunni che allora frequentavano la scuola media Craveri. Il progetto sostanzialmente è opera sua e quindi è giusto che questo grande merito le venga riconosciuto con un gesto concreto e destinato a rimanere nel tempo. Un grazie sentito al personale della biblioteca, che con la sua competenza ha reso possibile l’iniziativa, e a tutti coloro che con la presenza hanno reso ancora più bello e significativo il nostro lavoro".