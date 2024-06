A Savigliano una serata dedicata a Mario “Re Cit”, un uomo di fiume

Mercoledì 5 giugno – in occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente, istituita dalle Nazioni Unite nel 1972 – l’Amministrazione Comunale ed il Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano organizzano una serata dedicata a un personaggio che come pochi è rimasto nella memoria collettiva come sinonimo di “saviglianesità”: Mario Torre, detto “Re Cit”.

La serata si terrà alle 21, presso l'antico palazzo comunale di via Miretti: la partecipazione è gratuita e libera a tutti; un invito particolare a coloro che abbiano conosciuto Mario Torre e che abbiano ricordi su di lui da condividere.

"Sarà l'occasione – spiegano gli organizzatori – per ricordare un personaggio autentico e ricco di vita, un “uomo di fiume” al quale è stato dedicato l’omonimo parco alle porte di Savigliano. Parco dove, non a caso, da alcuni anni si crea una oasi fiorita per la biodiversità, a favore delle api e di altri insetti impollinatori. Le api domestiche e selvatiche sono infatti responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta".

La serata rientra nell’ambito del progetto “+ Api”, promosso da Filiera Futura con il contributo di Fondazione CRC e in collaborazione con Agrion, insieme agli enti partner: Rotary Club Savigliano, Delegazione FAI Saluzzo, Gruppo di Savigliano, Cônitours e l’associazione Fuma che ‘nduma.

Nella stessa giornata – la mattina ed il pomeriggio – alcune classi delle scuole elementari cittadine saranno accompagnate da una Guardia ecologica provinciale ad una visita nel parco dedicato a Mario “Re Cit” (accessibile da via Sanità, in prossimità del passaggio a livello, lungo la ciclabile che porta al Santuario della Sanità). Precisano gli organizzatori: "Si racconteranno alle nuove generazioni frammenti di storia saviglianese legata ai fiumi, all’importanza del mantenimento della biodiversità ed al meraviglioso mondo delle api. Per far conoscere, apprezzare e amare i luoghi del nostro territorio".

A queste iniziative ne seguiranno altre, che si concluderanno sabato 8 giugno con una grande festa nel parco Re Cit.