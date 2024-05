Elezioni. Envie: duello elettorale tra Mellano e Mondino, come nel 2014

Come era già successo nel 2014, ad Envie, al sindaco uscente Roberto Mellano che cerca la riconferma si contrappone una seconda lista con candidato sindaco Giancarlo Mondino.

La storia tra i due “sfidanti” si ripropone esattamente come 10 anno fa quando fino all’ultimo non si sapeva se nel paese ai piedi del Mombracco ci sarebbe stato altro candidato rappresentato appunto da Mondino, che dopo la vittoria di Mellano, dal 2014 al 2019 aveva seduto in Consiglio comunale tra i banchi della minoranza.

Come allora la lista a sostegno di Giancarlo Mondino, assicuratore nato nel 1969, è stata depositata poche ore prima del termine ultimo della presentazione delle candidature alle elezioni dell’8 e 9 giugno, previsto alle 12 di oggi, sabato 11 maggio.

Roberto Mellano, nato nel 1958 e di professione geometra, annuncia la sua candidatura per il sesto mandato alla guida di Envie il quarto consecutivo.

Il sindaco uscente era stato primo cittadino dal 1995 al 2004 per due mandati consecutivi. Poi era ritornato sindaco per i successivi tre mandati, dal 2009 al 2024.

Ecco i componenti della lista a sostegno di Roberto Mellano lista “Insieme per Envie. Indipendenti”.

Claudio Abbate Daga (imprenditore agricolo – consigliere uscente),

Silvano Barovero (imprenditore agricolo – assessore uscente),

Riccardo Brarda (imprenditore agricolo – consigliere uscente),

Davide Cerutti (imprenditore artigiano),

Isabella Chialvo (occupata nel settore della ristorazione),

Maurizio Demaria (operaio),

Massimo Miretti (operaio),

Andrea Ribotta (imprenditore agricolo),

Luisa Ruatta (dirigente amministrativa),

Franco Rubiolo (pensionato).

Ecco i componenti a sostegno della lista a sostegno di Giancarlo Mondino “Envie viva. Indipendenti”.

Guido Balangero (Geometra)

Davide Bertone(Operaio)

Marco Bovo (Impiegato)

Sergio Camosso (Artigiano)

Maurizio Dagatti (Operaio)

Simona Fenoglio (Impiegata)

Magnano Marco (Imprenditore Agricolo)

Stefania Mallano (Insegnante)

Elio Angelo Marino (Imprenditore Agricolo)

Michele Ribotta (Operaio)