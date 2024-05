Elezioni, nessuna lista a Saliceto: il Comune sarà commissariato

Oggi a mezzogiorno si è chiuso il termine per il deposito delle liste senza nessun colpo di scena a Saliceto, che verrà così commissariato. Luciano Grignolo, sindaco uscente, dopo i problemi con la maggioranza, che ha perso negli ultimi mesi cinque consiglieri, non si candiderà. Nessun nome uscirà neanche dalla lista civica "Presente & Futuro – Insieme per crescere, Saliceto c’è", come annunciato direttamente: "Abbiamo atteso fino all’ultimo giorno disponibile ma, dopo una grande riflessione sull’indisponibilità generale a voler impegnarsi per il bene collettivo del comune di Saliceto, abbiamo deciso di non presentare alcuna lista per le imminenti elezioni amministrative".