Integratori di omega 3: chi dovrebbe assumerli?

Gli omega 3 sono importanti grassi polinsaturi essenziali che il corpo non è in grado di produrli in autonomia e quindi se ne assicura una buona scorta tramite l'alimentazione. Sono alimenti ricchi di omega 3 il pesce grasso come salmone e sgombri, la frutta secca come noci e anacardi, le alghe comprese quelle secche, i semi oleosi, tra cui quelli di chia. Tuttavia, a volte un'alimentazione povera di alcuni alimenti, potrebbe non garantirne un apporto sufficiente all'organismo che ne ha estremo bisogno. Diventa quindi importante assumere degli integratori di omega 3, soprattutto per alcuni soggetti.

Gli omega 3 aiutano i cardiopatici

Gli omega 3, acidi grassi polinsaturi, sono preziosi per la salute del cuore. Subito a questo link trovi ottimi omega 3 naturali che sono di grande aiuto ai cardiopatici affetti da patologie che colpiscono l'apparato cardiocircolatorio. Infatti, questi integratori riducono il rischio di malattie cardiache perché sono capaci di regolare il livello di trigliceridi presenti nel flusso sanguigno. In sostanza, abbassano il colesterolo, uno dei peggiori nemici della salute del cuore perché, quando è alto, ha la tendenza a depositarsi creando grossi ammassi che riducono il flusso di sangue diretto al cuore fino addirittura a bloccarlo del tutto. Quando il sangue non raggiunge il miocardio per colpa delle arterie bloccate dal colesterolo, i tessuti del cuore vanno in necrosi e periscono. Più le zone necrotizzate aumentano, minore è la capacità cardiaca e maggiore è la probabilità di un infarto.

Inoltre, gli omega 3 diminuiscono la pressione del sangue, obiettivo fondamentale per tutti quelli che soffrono di ipertensione arteriosa, una patologia che mette sotto sforzo il muscolo cardiaco. Infine, questi grassi presenti nel pesce come il salmone, evitano la formazione di coaguli e, più in generale, migliorano la funzionalità dell'intero sistema vascolare.

Gli omega 3 sono preziosi per chi soffre di artrite

Gli integratori di grassi polinsaturi omega 3 sono altresì consigliati a chi soffre di patologie che colpiscono le articolazioni. Il motivo è legato al fatto che riducono lo stato infiammatorio tipico di alcune malattie tra cui l’artrosi, la borsite, i reumatismi, la tendinite, l’artrite e l’osteoporosi. In particolare, quest'ultima comporta una perdita di densità ossea perché le ossa non sono più in grado di fissare a sé il calcio. Compare soprattutto con l'età e colpisce prevalentemente le donne dopo la menopausa che beneficiano molto dell'assunzione d’integratori di omega 3.

Gli omega 3 sono così preziosi per le articolazioni e le ossa perché, da un lato, riducono lo stato infiammatorio e, dall'altra, favoriscono la produzione di collagene. Si tratta della proteina più presente all’interno del corpo umano, concentrata appunto in ossa, cartilagini e articolazioni. Tuttavia, con il passare degli anni, la sua produzione cala e va sostenuta con integratori specifici come quello di omega 3.

Gli integratori di omega 3 in gravidanza

Infine, quando si parla di integratori di omega 3, è bene ricordare che sono più che sicuri anche in gravidanza. Anzi, sono consigliati perché aiutano lo sviluppo cerebrale e la formazione del sistema nervoso centrale del feto. Inoltre, sono di aiuto per migliorare la memoria e la concentrazione anche negli adulti.