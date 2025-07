Dogliani abbraccia il gusto: aperto il nuovo ristorante “Cucina Decanto”

Tra le dolci colline delle Langhe, lo scorso 24 luglio, ha ufficialmente aperto le sue porte il nuovo ristorante “Cucina Decanto”, una raffinata proposta enogastronomica nel cuore di Dogliani. Il progetto fa parte di una più ampia struttura ricettiva che vedrà la luce completa entro fine agosto, con l’apertura del “Vinea Relais”, elegante dimora dotata di piscina e dodici camere pensate per offrire il massimo comfort.

L’inaugurazione ufficiale, prevista per settembre, sarà un tributo ai colori e ai profumi della terra langarola, celebrando l’unione tra ospitalità, gusto e territorio.

La proprietà è affidata a tre imprenditori che hanno creduto nel potenziale di Dogliani come meta turistica d’élite: Nicolò Buora, Alessandro Buora e Lorenzo Paoletto. Alla guida della cucina c’è lo chef Gianmario Giri, pronto a deliziare gli ospiti con piatti ricercati, radicati nella tradizione ma aperti alla creatività.

Nella mattinata odierna, la struttura ha ricevuto la visita del professor Beppe Ghisolfi, accompagnato dal professor Gianluigi Gola. I due ospiti illustri hanno espresso entusiasmo e apprezzamento per la nuova realtà doglianese. “Una cucina eccellente con un servizio di alta classe in un ambiente molto confortevole,” ha dichiarato Ghisolfi, sottolineando come “Dogliani si arricchisce ulteriormente confermando la sua vocazione turistica ricettiva di alto livello.”