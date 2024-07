I sogni dei ragazzi del centro "Gli Aquiloni" diventano un film

Incontrare il proprio cantante preferito, sposarsi, girare il mondo. Questi sono solo alcuni dei sogni dei ragazzi del Centro "Gli Aquiloni", associazione nata nel 2016 grazie a una mamma, Maria Paola Bettega che, con l'aiuto di Francesca Berutti, vicepresidente del sodalizio e di altre famiglie, ha cercato di costruire proposte e possibilità sul territorio della Val Tanaro per suo figlio e altri bambini con disabilità o con diagnosi di disturbo dello spettro autistico.

Sogni e desideri che sono diventati "Sogni in scena", un film, realizzato dall'associazione, all'interno del progetto "In Scena", nell'ambito di "On Air", gestito dal Comune di Garessio e finanziato dalla Fondazione CRC di Cuneo.

"L'idea del percorso di teatro - spiega Francesca Cavedoni, psicologa che segue l'associazione fin dalla sua fondazione - è nato dopo avere osservato e ascoltato alcuni dei ragazzi che fanno parte dell'associazione. A volte parlo con loro dei loro obiettivi di vita, ma alcuni di questi sono troppo difficili da realizzare, per vari motivi. A volte, invece, gli obiettivi sono realistici e raggiungibili ma i ragazzi non li esprimono in modo chiaro o sembrano non sapere da dove iniziare.

Per questo mi è venuto in mente un progetto dedicato ai sogni e agli obiettivi di vita, un modo divertente e giocoso per prendere consapevolezza ma anche per iniziare ad immaginare e mettere in pratica le azioni necessarie per raggiungerli".

Grazie alla collaborazione di Manuela Sciandra della compagnia teatrale "La voce del Marino", sua sorella Elisa e Anna Ferraris, i ragazzi hanno vestito i panni degli attori e hanno realizzato la pellicola "Sogni in scena".

"Sono state fantastiche, sono entrate in associazione "in punta di piedi", con umiltà ma anche tante idee e propositività -. dice Cavedoni - "Gli elementi vincenti sono stati l'assenza di pregiudizi, il confronto e l'entusiasmo. Hanno ascoltato i ragazzi, hanno messo in scena i loro sogni e i loro obiettivi di vita e hanno tirato fuori le emozioni. L'altro elemento vincente è stato l'equipe del Centro gli Aquiloni, in particolare Irene Pedrazzi, educatrice, Arianna Olivieri, educatrice, e Marilena Cavalli, operatrice socio sanitaria. Hanno seguito tutto il progetto con impegno e precisione e hanno accompagnato i ragazzi nella presa di consapevolezza dei propri desideri".

Il film uscirà ad agosto al Cinema Excelsior di Garessio, grazie alla disponibilità di Annamaria Bertone. La prima proiezione è in programma giovedì 8 agosto alle 21.

"Speriamo che tante persone possano venire a vederlo, anche perché, in realtà, c'è un obiettivo che facciamo un po' fatica a realizzare da soli. - concludono dall'associazione - Sembra talmente difficile che quasi non si capisce se può essere obiettivo o se rimarrà sogno: la vera inclusione".