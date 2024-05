Elezioni amministrative nel Cebano-Monregalese: ecco tutti i candidati sindaci

Sono 172 i Comuni della provincia di Cuneo che saranno chiamati l'8 e il 9 giugno prossimi, per il rinnovo delle amministrazioni comunali.

Nell’elenco figurano quattro delle sette “sorelle” della Granda (parliamo di Alba, Bra, Fossano e Saluzzo), Comuni cioè con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, quelli in cui – sulla base dell’attuale normativa – è previsto il ballottaggio qualora nessuno dei candidati sindaci superi al primo turno il 50% dei consensi.

Nell'area Cebano-Monregalese sono oltre trenta i Comuni che eleggeranno il nuovo sindaco. Tra questi soltanto Ceva è tra quelli sopra i 5mila abitanti. Qui il sindaco uscente Vincenzo Bezzone sarà in corsa per la riconferma al secondo mandato; mentre a sfidarlo saranno il consigliere uscente Fabio Mottinelli e l'avvocato Cinzia Gallo.

Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5mila abitanti la situazione è variegata: Beinette vedrà il primo cittadino uscente Lorenzo Busciglio in corsa per il terzo mandato; a Rocca de’ Baldi sarà sfida a due tra Daniele Bertolino e Alfonso Porfido; Farigliano ha come unico candidato il sindaco uscente Ivano Airaldi; Frabosa Sottana vedrà una sfida a tre tra Adriano Bertolino, sindaco uscente, Emanuela Carletto e Michele Baracco; sfida a due a Garessio tra Isaac Carrara (consigliere uscente) e Luciano Sciandra (storico sindaco di Priola); lista unica a Magliano Alpi con Marco Bailo in corsa per il quarto mandato; Ormea vedrà in corsa ancora Giorgio Ferraris che sarà sfidato da Alberto Bottero; corsa a due anche a Pianfei tra il sindaco uscente Marco Turco e Miriam Kahsai. Nessuna lista, invece, è stata presentata a Saliceto, il cui destino sarà il commissariamento.

Sotto i 1.000 abitanti: a Bagnasco si sfideranno Mauro Bertino e Roberto Colombo; a Battifollo lista unica con il sindaco uscente Giovanni Secondo Odasso; a Briaglia in corsa al municipio saranno il vice sindaco uscente Giacomo Miceli e Consuelo Vitali; lista unica a Castellino Tanaro con il sindaco uscente Andrea Canavese; sfida contro il quorum a Cigliè dove si ricandida il primo cittadino uscente Adriano Ferrero; a Clavesana si sfideranno l'uscente Luigi Gallo con Bruno Terreno. Lista unica a Lesegno con il sindaco uscente Emanuele Rizzo; mentre saranno due i candidati del piccolo comune di Marsaglia: Franca Biglio ed Enrico Massa e anche a Monasterolo Casotto sarà sfida a due tra il vice uscente Angelo Anselmo e l’ex primo cittadino Michele Borgna.

A Mombasiglio in corsa per il municipio sono Daniele Cora e Basilio Buzzanca; a Niella Tanaro cercherà riconferma il sindaco uscente Gian Mario Mina per il secondo mandato, unico candidato del paese; così come a Pamparato con Franco Borgna. Per Paroldo si candida invece Andrea Ferro, già consigliere a Ceva, mentre Perlo vedrà sfidarsi Lorenzo Benzo e Davide Ferrero; a Priola in corsa la vice sindaco uscente Laura Canavese e Ugo Balzaretti e anche a Torre Mondovì tra l'uscente Gianrenzo Taravello e il consigliere uscente Andrea Giaccone; a Viola in corsa saranno Romana Daniello e Renato Ferrua, lista unica infine a Rocca Cigliè dove a sfidare il quorum sarà il primo cittadino uscente Luigi Ferrua. A Piozzo a sfidare il sindaco uscente Antonio Acconciaioco sarà l'ex consigliere Sergio Lasagna. Sfida a tre a Roburent tra l'ex sindaco Giulia Negri, Michele Valsecchi ed Emiliano Negro. Lista unica a Roascio con l'uscente Aldo Minazzo. Due liste a Sale San Giovanni con Costantino Germone, sindaco uscente e Laura Suria. Lista unica a Lisio con il sindaco uscente Stefano Rossi e a Scagnello con il primo cittadino uscente Daniele Garelli. Unico candidato anche a Sale della Langhe, dove in corsa al municipio è il vice sindaco uscente Andrea Mozzone e a Torresina dove si ricandida il sindaco Renata Dalmazzone.

Si voterà l'8 e il 9 giugno.