Concorso "Attilio Mussino": premiati a Vernante i vincitori della 15esima edizione

La 15esima edizione del Concorso Nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino", promossa dal Comune di Vernante, in collaborazione con noau | officina culturale, la Pro Loco di Vernante e con il patrocinio dell'Istituto Comprensivo di Robilante, venerdì 10 maggio ha vissuto il suo epilogo con un'intera giornata di attività dedicate alla scoperta di Vernante e del mondo dell'illustrazione.



Tour dei murales di Vernante, laboratori e lo spettacolo teatrale «Storia d'amore e di alberi» hanno impreziosito una giornata che ha vissuto nella premiazione del concorso presso il teatro ex confraternita il suo momento clou. Sono stati 24 i lavori con i quali studenti piemontesi, liguri e lombardi hanno affrontato il tema delle trasformazioni dei paesaggi nel rispetto del regolamento che richiedeva l'inserimento di almeno uno dei personaggi del classico di Collodi, il riferimento a elementi tipici del paese di Vernante e l'utilizzo di materiali di recupero e di riciclo. La vittoria nella sezione dedicata alla scuola dell'infanzia è andata alla scuola dell'infanzia C. Collodi - IC Cuneo Oltrestura della frazione Cerialdo di Cuneo per l'opera I fiori di plastica, che ha convinto la commissione valutatrice con il suo messaggio «iperottimista di trasformazione positiva e generativa dei paesaggi. Nella sezione riservata alla scuola primaria vittoria della scuola primaria di Vernante dell'Ic Robilante con l'elaborato Apriamo la finestra sul nostro futuro, che ha impressionato per l'uso di materiali totalmente di recupero. Tra le classi delle scuole secondarie di primo grado il successo è andato alla 2ª A della scuola secondaria di Robilante dell'Ic Robilante, autrice dell'elaborato Vernante: vent'anni alla finestra, premiata anche grazie a una composizione «armoniosa e equilibrata».



Ai vincitori è stato assegnato un premio di € 500,00 per l'acquisto di materiale didattico informatico o di consumo; a tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato di merito. I lavori in concorso sono esposti presso il Centro Visita Aree Protette Alpi Marittime di Vernante; la mostra è visitabile fino a domenica 2 giugno negli orari di apertura dell'ufficio turistico.

L'elenco dei vincitori della 15ª edizione del Concorso Nazionale di pittura e arti grafiche "Attilio Mussino" è consultabile sul sito www.comune.vernante.cn.it.



«Anche quest'anno il concorso ha permesso a centinaia di alunni di scuole di diverso ordine e grado di riflettere su un tema di attualità come quello delle trasformazioni dei paesaggi, e di farlo sul contesto di Vernante - dice il sindaco di Vernante, Gian Piero Dalmasso - . È importante sottolineare come nella maggior parte dei lavori il cambiamento sia stato rappresentato come una rigenerazione che può dare nuova vita a elementi del paesaggio al momento sopiti, ma vivi, che è anche l'indirizzo che stiamo seguendo, ad esempio con il progetto di valorizzazione della ex vetreria. La partecipazione di istituti scolastici lombardi e liguri conferma la statura raggiunta dal concorso nelle sue prime quindici edizioni».



«Un'edizione che non può che soddisfarci per qualità dei lavori e per partecipazione e che ha rappresentato l'avvio del percorso che ci porterà alla settima edizione di Vernante, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre, alla quale seguirà l'edizione zero di un progetto innovativo legato al tema della politica nelle aree interne che presenteremo sabato 18 maggio all'interno del Cuneo Montagna Festival», spiega Manuele Berardo, fondatore e coordinatore di noau | officina culturale.