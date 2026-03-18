“Bubbles is Magic” incanta Cuneo: teatro gremito e magia condivisa al Don Bosco

Sabato scorso il sipario del Teatro Don Bosco si è alzato su uno spettacolo capace di trasformare la scena in un luogo di pura meraviglia. “Bubbles is Magic” non è stato solo un evento di intrattenimento, ma un’esperienza collettiva di emozione e stupore che ha avvolto un teatro gremito di pubblico.

Per novanta minuti, grandi e piccoli sono stati trasportati in un mondo sospeso tra sogno e realtà, dove ogni bolla diventava poesia visiva e ogni gesto scatenava l’entusiasmo del pubblico. La magia scenica ha unito generazioni diverse sotto lo stesso incanto, in un’atmosfera fatta di sorrisi, risate e lunghi applausi.

L’evento ha rappresentato un doppio successo: artistico, per la qualità dello spettacolo, e comunitario, per la risposta calorosa di una città che continua a credere nella forza del teatro dal vivo. Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli amici del Cinema Teatro Don Bosco – Sala della Comunità, che da cinque anni collaborano alla realizzazione della rassegna con passione e professionalità.

“SIM Sala Blink”, la rassegna magica del “circolo magico più felice del mondo”, continua così il suo percorso di crescita grazie al sostegno del pubblico e dei promotori: Provincia di Cuneo, Comuni di Dronero, Busca e Cuneo, Fondazione CRC, ATL del Cuneese e ACLI Cuneo.