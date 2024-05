Bra, arriva la 2ª “Cena della fratellanza” promossa dall’associazione AbBRAcciAMO

Non prendete impegni sabato 8 giugno. Arriva a Bra la 2ª “Cena della fratellanza”, promossa dall’associazione AbBRAcciAMO, in programma alle ore 19.30 sopra l’ala della Rocca (corso Cottolengo, 5).



Nomen omen per un evento in cui i protagonisti saranno la solidarietà, l’amicizia e la buona cucina, perché sotto una trapunta di stelle sarà possibile gustare un delizioso menù al costo di 25 euro, con il ricavato che andrà a sostegno di progetti solidali. Prenotazioni aperte al numero 328/7817870 (Davide). Forza, fatevi avanti!



Mica finisce qui. Alle ore 22.30 è in programma l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria indetta dalla Confraternita dei Battuti Bianchi e ancora disponibili per l’acquisto. Per informazioni visitare le pagine Instagram e Facebook dell’associazione AbBRAcciAMO. Con un nome così, volete che la fortuna non vi regali delle gioie?