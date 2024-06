Bra, alcol test dopo l'incidente col furgone: 40enne guidava con un tasso di cinque volte superiore al massimo consentito per legge

Stava circolando a bordo di un furgone Mercedes quando è andata A urtare un paletto posto a protezione del marciapiede sito in via Vittorio Emanuele II, fortunatamente senza coinvolgere nessun pedone.

Pochi istanti è giunto sul posto un equipaggio della Polizia Locale per i rilievi dell'incidente; notando lo stato psicofisico della quarantenne, gli agenti hanno effettuato il controllo del tasso alcolemico con l'etilometro omologato, da cui è emerso un valore superiore a 5 volte il tasso di 0.50 grammi al litro consentito per Legge.

Il fatto ha comportato l'immediato ritiro della patente di guida e il deferimento in stato di libertà alla Procura astigiana per i reati di guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente in stato di ebbrezza.