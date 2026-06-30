Patto Civico e Rete Civica alle prese coi nodi delle elezioni provinciali e delle amministrative di Cuneo

Ieri sera, in contemporanea, si sono riuniti i direttivi delle due maggiori associazioni civiche che ambiscono ad esercitare un ruolo da protagoniste nella vita politica cuneese in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle provinciali per arrivare alle comunali di Cuneo, Mondovì e Savigliano, in calendario il prossimo anno.

Da un lato, il Patto Civico, che fa riferimento al presidente della Provincia e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo ed è presieduta dal consigliere comunale saviglianese Alberto Pettavino, che si è riunito alla trattoria “Rosso di sera” di Novello.

Dall’altra, la Rete Civica di Marco Bertone&C, i cui referenti si sono ritrovati a Fossano.

In entrambe le riunioni l’attenzione è stata in larga parte focalizzata sulle prossime elezioni provinciali d’autunno.

Elezioni, lo ricordiamo, di secondo livello che riguardano cioè soltanto sindaci e amministratori comunali.

Tra pochi mesi questi dovranno eleggere il nuovo presidente della Provincia e, contestualmente, rinnovare il Consiglio provinciale.

Le bocche restano cucite da entrambi i fronti, segno che una posizione politica chiara ancora non è stata assunta.

Dal Patto si limitano a dire che, entro breve, le determinazioni verranno rese note anche se filtrano indiscrezioni sul fatto che il listone unico non sia più nelle corde dei pattisti, ammesso che lo sia mai stato davvero.

Per la Rete il problema è duplice: garantirsi una presenza in lista - e possibilmente un seggio in Consiglio provinciale – e definire i rapporti col Pd che vorrebbero essere di collaborazione ma non di sudditanza.

Sul tavolo anche le elezioni amministrative della prossima primavera a partire dal capoluogo.

Il Patto aspetta Enrico Collidà e la Rete Patrizia Manassero.

Complice la canicola di questi giorni, la politica procede a rilento.