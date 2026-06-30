Mondovì, permuta degli alpeggi di Artesina: il centro-destra vota a favore

Il gruppo consiliare del Centro-destra ha espresso voto favorevole alla delibera relativa alla permuta di una porzione degli alpeggi comunali in località Artesina con il Comune di Frabosa Sottana, operazione funzionale alla realizzazione dell'invaso che servirà il sistema di innevamento programmato del comprensorio sciistico.

Per il Centro-destra si tratta di una scelta strategica per il futuro della montagna e dell'intero territorio monregalese, in un contesto in cui i cambiamenti climatici rendono sempre più necessario dotare le stazioni sciistiche delle infrastrutture indispensabili per garantire la continuità della stagione invernale.

“Abbiamo votato a favore perché oggi l'innevamento programmato non rappresenta più un'opzione, ma una necessità – evidenzia il capogruppo del Centro-destra Enrico Rosso -. Senza gli invasi che alimentano gli impianti di produzione della neve artificiale rischiamo di compromettere la stagione sciistica e, con essa, un comparto economico fondamentale per il nostro territorio. Difendere lo sci significa difendere centinaia di posti di lavoro e sostenere alberghi, ristoranti, rifugi, negozi, maestri di sci, artigiani e tutte quelle attività che vivono grazie al turismo invernale. Ma sarebbe un errore pensare che questo riguardi soltanto Artesina o Frabosa: l'indotto coinvolge direttamente anche Mondovì e tutta la valle. Se la montagna si ferma, inevitabilmente ne risente anche l'economia della città”.

Rosso sottolinea inoltre come la delibera tuteli gli interessi del Comune di Mondovì: “La permuta è stata giudicata congrua dalla perizia tecnica e sono stati ottenuti impegni precisi a favore della nostra comunità: dalla manutenzione della viabilità degli alpeggi alla realizzazione dell'abbeveratoio per le attività pastorali, fino alla copertura delle spese e alle altre opere previste. È un intervento che coniuga sviluppo economico, tutela dell'agricoltura di montagna e valorizzazione del patrimonio pubblico”.

“Per queste ragioni – conclude Rosso - il nostro voto è stato favorevole. Crediamo che sostenere la montagna significhi garantire opportunità, occupazione e sviluppo non solo per chi vive e lavora in quota, ma per tutto il Monregalese”.