Semplifica Piemonte, Sacchetto (Fdi): "Una legge che rende la Regione più vicina a cittadini, imprese ed enti locali"

In data odierna, 30 giugno 2026, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Disegno di legge regionale n. 134, Legge regionale di innovazione e semplificazione normativa e amministrativa, denominato “Semplifica Piemonte”.

“Con l'approvazione della Legge regionale "Semplifica Piemonte", il Consiglio regionale compie un passo importante verso una Pubblica Amministrazione più efficiente, moderna e vicina ai bisogni di cittadini, imprese ed enti locali, semplificare significa ridurre tempi, eliminare adempimenti inutili e costruire un rapporto più diretto e trasparente tra istituzioni e territorio, la Legge punta a migliorare la qualità della normazione, favorire la digitalizzazione dei servizi, sostenere l'innovazione tecnologica e rendere i procedimenti amministrativi più rapidi e comprensibili”, sottolinea il Consigliere Claudio Sacchetto.

Tra le principali novità previste dalla Legge regionale figurano l'istituzione del Tavolo regionale per la semplificazione, del Team regionale a supporto degli enti locali, l'introduzione di una programmazione strategica pluriennale e annuale delle politiche di semplificazione, la realizzazione del Portale digitale regionale quale punto unico di accesso ai servizi e la valorizzazione di strumenti innovativi, compreso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel rispetto della normativa europea e delle necessarie garanzie.

“Particolarmente importante – conclude Sacchetto – è l'attenzione riservata ai Comuni e agli enti locali, che potranno contare su strumenti di supporto e accompagnamento per affrontare i processi di innovazione amministrativa. Una Regione che semplifica è una Regione che aiuta i territori, riduce i costi burocratici e favorisce lo sviluppo economico. Questa legge rappresenta un investimento sulla qualità dell'azione pubblica. Meno burocrazia significa più competitività per il sistema Piemonte, maggiore certezza per chi investe, servizi più efficaci per i cittadini e un'amministrazione capace di rispondere con tempestività alle sfide del presente e del futuro”.