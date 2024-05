Recuperato illeso il 25enne bloccato sulla cima del Gelàs in Valle Gesso

E' da poco atterrato ad Entracque Drago 61. A bordo il 25enne rimasto bloccato a tre mila metri di quota sul versante nord del monte Gelàs, nelle Alpi Marittime in valle Gesso.

A recuperarlo l'elicottero dei vigili del fuoco con il nucleo degli aerosoccorritori decollato da Torino. Sul posto anche il Soccorso Alpino, a disposizione in caso di necessità.

Fortunatamente le condizioni meteo hanno consentito l'intervento in sicurezza. Il giovane stava facendo free rider. Era solo in quanto aveva deciso di staccarsi dal gruppo, che ha optato per la discesa da un altro versante.

Il ragazzo si è quindi reso conto di non riuscire a procedere e ha lanciato l'allarme. Illeso, è stato recuperato e portato ad Entracque.