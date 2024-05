Compleanni speciali a Moretta: 203 anni in due alla casa di riposo Villa Loreto

In tanti ricordano ancora il suo sorriso e la sua gentilezza, sempre accanto al marito, al banco dei formaggi nei principali mercati del circondario.

Martedì, nella residenza per anziani di Villa Loreto a Moretta, sono stati festeggiati i 101 anni di Teresa Audero che, oltre agli auguri di ospiti e personale, ha ricevuto l’abbraccio dei figli e un mazzo di fiori da parte del sindaco di Moretta Gianni Gatti.

È sempre un piacere festeggiare una cittadina così longeva – l'augurio del primo cittadino -. Ricordo la signora Audero con il marito dietro al suo banco, al mercato. Gli anziani sono una memoria storica del paese e hanno sempre qualcosa da raccontare e da insegnarci.

Originaria di Casalgrasso, Teresa Audero si era trasferita a Moretta in seguito al matrimonio con Bartolomeo Grosso. Madre di tre figli, di carattere gioviale, lucida di mente, da alcuni anni è ospite della casa di riposo.

Come accade da qualche tempo, la festa di compleanno alla residenza per anziani Villa Loreto di Moretta è stata doppia. Sindaco, ospiti e personale hanno festeggiato anche i 102 anni Elda Militello. Originaria di Torino, a lungo portinaia in uno stabile del centro città, è anch’essa ospite di Villa Loreto da qualche anno.