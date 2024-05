L’Automobile Club Cuneo ha celebrato i suoi alfieri della velocità

Sono Matteo Giordano e Manuela Siragusa i campioni provinciali assoluti del campionato provinciale sport automobilistico 2023 “Trofeo Brunello Olivero”, organizzato dall’Automobile Club Cuneo. La loro incoronazione è avvenuta nella serata di oggi – martedì 21 maggio, ndr – all’Hotel Dama di Fossano, sede da alcuni anni della tradizionale consegna dei riconoscimenti.

Nel corso dell’appuntamento sono stati omaggiati tutti gli sportivi che hanno gareggiato e ottenuto risultati a livello nazionale nelle gare delle seguenti discipline: rally, velocità in slalom, velocità in salita, autostoriche. Sono stati distribuiti anche dei premi speciali assegnati a: Matteo Giordano, vincitore Suzuki Rally Cup e Campionato Italiano R1 2023; a Manuela Siragusa, vincitrice Suzuki Rally Cup e Campionato Italiano R1 2023; ad Alfredo Calì per il traguardo delle 250 gare disputate; a Maria Carla Danna, per la passione allo sport automobilistico dal 1977. A consegnare i riconoscimenti sono intervenuti i vertici dell’Automobile Club Cuneo, rappresentato dal presidente Francesco Revelli, dal direttore Giuseppe De Masi, dal consigliere Franco Robaldo e dal fiduciario sportivo provinciale Simone Meneghetti. Hanno premiato gli sportivi anche la delegata provinciale Coni, Claudia Martin, l’assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino, il fondatore del campionato sportivo provinciale, Ezio Adamo e una rappresentanza dei Carabinieri di Cuneo e Fossano. È intervenuto anche il presidente dell’Asd La Granda ufficiali di gara Ac Cuneo, Mauro Ruaro.

Particolare sottolineatura ha avuto nel corso della serata la premiazione della disciplina Autostoriche: “L’Automobile Club Cuneo è sempre lieto di includere ACI Storico nel programma di premiazione del Campionato Provinciale Sport Automobilistico – ha affermato il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli -. ACI Storico, con la sua dedizione alla valorizzazione e conservazione del patrimonio automobilistico italiano, svolge un ruolo fondamentale nel connettere il passato glorioso del nostro sport con le nuove generazioni di appassionati e piloti. La presenza di ACI Storico non solo celebra le auto d’epoca e i loro proprietari, ma sottolinea anche l’importanza della tradizione e dell’innovazione nel motorsport. Nel contesto del Campionato Provinciale, rappresenta un ponte ideale tra la storia e il presente, arricchendo la manifestazione con un tocco di eleganza e nostalgia. La premiazione diventa così non solo un momento di riconoscimento per i piloti contemporanei, ma anche un omaggio a chi ha tracciato la strada, contribuendo a rendere l’automobilismo uno sport appassionante e ricco di fascino”.

CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE 2023

Disciplina Rally (Categoria Pilota)

Gruppo N:1° classificato Andrea Ferrero, 2° Alberto Verna, 3° Orlando Cembalo

Gruppo R: 1° classificato Matteo Giordano, 2° Patrick Gagliasso, 3° Simone Mattia Vacchetto

Disciplina Rally (Categoria Navigatore)

Gruppo A: 1° classificato Enzo Colombaro, 2° Mattia Francesco Gozzarino, 3° Diego Carena

Gruppo N: 1° classificato Mattia Francesco Gozzarino, 2° Diego Carena, 3° Ismaele Barra

Gruppo R: 1° classificato Manuela Siragusa, 2° Fabio Grimaldi, 3° Dario Beltramo

Disciplina Velocità in slalom

1° classificato Luca Salvetto, 2° Alfredo Calì, 3° Salvatore Russo Facciazza

Disciplina Velocità in salita

1° classificato Giovanni Bormida, 2° Alfredo Calì, 3° Michele Domenico Luigi Secci

Disciplina Autostoriche

1° classificato Carlo Merenda (gruppo regolarità), 2° Enrico Merenda (gruppo regolarità), 3° Romeo Marco (gruppo rally)

Campioni provinciali assoluti: Matteo Giordano e Manuela Siragusa

PREMI SPECIALI 2023

Matteo Giordano, vincitore Suzuki Rally Cup e Campionato Italiano R1 2023

Manuela Siragusa, vincitrice Suzuki Rally Cup e Campionato Italiano R1 2023

Alfredo Calì per il traguardo delle 250 gare disputate

Maria Carla Danna, per la passione allo sport automobilistico dal 1977